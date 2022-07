Volley | Mondiali 2022 | i 22 pre-convocati dell’Italia La long list degli azzurri | presenti tutti i big

(Di giovedì 28 luglio 2022) Fefé De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana dimaschile, ha presentato la cosiddetta “”, ovvero laa lunga deiper i. Si tratta di un documento richiesto da parte della FIVB, all’interno del quale sonouna serie di nomi in vista della rassegna iridata che scatterà il prossimo 24 agosto tra Polonia e Slovenia. Il tecnico avrà poi il compito di ridurre laa a 14 giocatori, che saranno poi quelli che effettivamente prenderanno parte alla rassegna iridata. Un collegiale di preparazione andrà in scena a Cavalese (in provincia di Trento) dal 1° al 12 agosto, poi dal 18 al 20 agosto si disputerà un triangolare amichevole a Cuneo contro USA e Giappone. Sono ...

zazoomblog : Volley regolamento Mondiali maschili 2022: formula e come funziona - #Volley #regolamento #Mondiali - infoitsport : Volley, i possibili convocati dell'Italia per i Mondiali - sportface2016 : #Volley maschile, presentato il triangolare amichevole contro #USA e #Giappone prima dei Mondiali - ematr_86 : la Rai trasmetterà pure le amichevoli di Settebello, Setterosa ed Europei insieme alle amichevoli delle Nazionali d… - AntennaSud : Volley: Mondiali, convocato Falaschi della Prisma Taranto -

SPORTFACE.IT

... un torneo amichevole che vedrà impegnata la nazionale italiana dimaschile contro USA e Giappone , per una tre giorni dal 18 al 20 agosto in preparazione ai successivi, che ...Difficile che possa cambiare qualcosa anche negli altri due reparti. Al centro il rientro di Sarah Fahr è ancora piuttosto lontano e dunque saranno quasi certamente Marina Lubian e Sara Bonifacio le ... Volley, Mondiali maschili 2022: gironi e TABELLONE Mentre a Cuneo è stato presentato il torneo amichevole che precederà il Mondiale dell’Italia, un triangolare con Stati Uniti, Giappone e appunto gli azzurri che andranno a questa tripla sfida dopo il ...Forse qualche spazio per un eventuale ripensamento potrebbe esserci nei ruoli di centrale e di opposto. Fefè De Giorgi le scelte le ha praticamente già fatte e difficilmente cambierà qualcosa in vista ...