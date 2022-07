“Vite - L’arte del possibile”, ospite della puntata di oggi su Sky TG24 è Beatrice Venezi (Di giovedì 28 luglio 2022) Beatrice Venezi è la protagonista del nuovo ciclo di “Vite - L’arte dell’impossibile”, in onda su Sky TG24 oggi, giovedì 28 luglio, alle 20:45 e disponibile anche on demand e su skyTG24.it. La direttrice d’orchestra si racconta con Giuseppe De Bellis nella sua Lucca, tra ricordi, incontri ed influenze che hanno segnato la sua ascesa nel panorama musicale (LE ALTRE PUNTATE: BRUNELLO CUCINELLI - DIEGO della VALLE - ALESSANDRO BARICCO - FEDERICO MARCHETTI - FABIOLA GIANOTTI - AMALIA ERCOLI-FINZI - MICHELE DE LUCCHI - RENZO ROSSO - ANDREA ILLY). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 28 luglio 2022)è la protagonista del nuovo ciclo di “dell’im”, in onda su Sky, giovedì 28 luglio, alle 20:45 e disponibile anche on demand e su sky.it. La direttrice d’orchestra si racconta con Giuseppe De Bellis nella sua Lucca, tra ricordi, incontri ed influenze che hanno segnato la sua ascesa nel panorama musicale (LE ALTRE PUNTATE: BRUNELLO CUCINELLI - DIEGOVALLE - ALESSANDRO BARICCO - FEDERICO MARCHETTI - FABIOLA GIANOTTI - AMALIA ERCOLI-FINZI - MICHELE DE LUCCHI - RENZO ROSSO - ANDREA ILLY).

SkyTG24 : “Vite - L’arte del possibile”, ospite della puntata di oggi su Sky TG24 è Beatrice Venezi - hopesarts : Comunque fa male non vedere un senso critico in chi ha fatto beni culturali. L'arte ha un ruolo sociale, non deve… - com_notizie : Parla l’artista e vigile del fuoco: “Periodo pessimo per gli incendi, ma siamo sotto organico e pochi mezzi, chi co… - stayfreestayart : Rap autentico. Cultura hip hop. Sopravvivenza e rivalsa L'umanita che è anche arte ???? - faggionmichele1 : L'arte salva delle vite -