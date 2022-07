Violenze dei cattolici sugli indigeni canadesi, il mea culpa del Papa: “Qui la Chiesa ha fallito” (Di giovedì 28 luglio 2022) Quebec – “Che cosa è successo? Perché è successo? Come è potuto succedere? Sono gli interrogativi scottanti che questa Chiesa pellegrina in Canada sta facendo risuonare nel suo cuore in un faticoso cammino di guarigione e di riconciliazione. Anche noi, dinanzi allo scandalo del male e al Corpo di Cristo ferito nella carne dei nostri fratelli indigeni, siamo piombati nell’amarezza e avvertiamo il peso del fallimento”. Nel quinto giorno di Viaggio Apostolico in Canada, Papa Francesco celebra messa nel Santuario di Sant’Anna, a Quebec e rinnova il mea culpa per le Violenze subite dagli indigeni da parte dei cattolici. Tra i banchi anche il primo ministro Trudeau e centinaia di indigeni con indosso copricapo di piume e i propri abiti tradizionali. Al suo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022) Quebec – “Che cosa è successo? Perché è successo? Come è potuto succedere? Sono gli interrogativi scottanti che questapellegrina in Canada sta facendo risuonare nel suo cuore in un faticoso cammino di guarigione e di riconciliazione. Anche noi, dinanzi allo scandalo del male e al Corpo di Cristo ferito nella carne dei nostri fratelli, siamo piombati nell’amarezza e avvertiamo il peso del fallimento”. Nel quinto giorno di Viaggio Apostolico in Canada,Francesco celebra messa nel Santuario di Sant’Anna, a Quebec e rinnova il meaper lesubite daglida parte dei. Tra i banchi anche il primo ministro Trudeau e centinaia dicon indosso copricapo di piume e i propri abiti tradizionali. Al suo ...

