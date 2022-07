Violenta scossa di terremoto | torna la paura | l’allerta è massima

Leggi su chenews

(Di giovedì 28 luglio 2022) Unae pericolosadiè stata avvertita dalla popolazione pochi minuti fa.diramata è altissima. Andiamo a vedere i dettagli: magnitudo, epicentro e zona interessata. L’evento sismico è uno dei fenomeni più disastrosi che esistano. In tanti anni abbiamo assistito a episodi devastanti che hanno creato panico e sconcerto, sia tra la popolazione colpita e sia anche tra coloro che abitando distanti dall’epicentro. Anche questa volta si è creato un panico generale quando nella notte i cittadini si sono ritrovati a fuggire per mettersi in salvo. fonte foto: AdobeStockAncora una volta torniamo a parlare di un, questa volta però l’epicentro è un bel po’ distante dall’Italia. Anche se, come ci insegna la storia, quando succedono eventi di questo ...