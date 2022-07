Viola Come il Mare: Francesca Chillemi e Can Yaman tornano sul set e pubblicano le prime immagini e video della serie TV (Di giovedì 28 luglio 2022) Viola Come il Mare: finalmente anche Can Yaman e Francesca Chillemi confermano quando inizierà la fiction che li vedrà protagonisti e pubblicano sui social immagini e video sulle scene! Siete pronti a vederli? Viola Come il Mare: l’annuncio di Francesca Chillemi L’ex Miss Italia ha postato ieri su Instagram una “Story” per annunciare il ritorno della squadra sul set, chiedendosi “Come mai”, dato che le riprese sembravano finite da un pezzo. L’ambiente, con Francesca Chillemi che riprende tutto col telefonino, pare essere un salone di bellezza. L’attrice si rivolge a qualcuno, per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 28 luglio 2022)il: finalmente anche Canconfermano quando inizierà la fiction che li vedrà protagonisti esui socialsulle scene! Siete pronti a vederli?il: l’annuncio diL’ex Miss Italia ha postato ieri su Instagram una “Story” per annunciare il ritornosquadra sul set, chiedendosi “mai”, dato che le riprese sembravano finite da un pezzo. L’ambiente, conche riprende tutto col telefonino, pare essere un salone di bellezza. L’attrice si rivolge a qualcuno, per ...

Lvici2Vi : @AlessiaBizzo @Alessan20380645 Il mitico Can yaman, dopo essersi rifugiato qui in Italia è tornato in patria, ??, as… - tatiana_mv001 : RT @CYworldteam: Lei è Viola, come il Mare ?? Ci vediamo a Settembre su #canale5 #CanYaman #ViolaComeIlMare #FrancescaChillemi https://t.… - Giusjpiazza4 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Viola come il mare: perchè Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati sul set? - #violacomeilmare #canyaman #francesc… - SusyMely1 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Viola come il mare: perchè Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati sul set? - #violacomeilmare #canyaman #francesc… - Icus_0126 : RT @CaterinaCateK: Ci siamo… #ViolaComeIlMare si avvicina.?? “Io sono Viola. Viola come il mare.” @fiction_mediaset #Canale5 #CanYaman… -