Vietato fare il bagno, hanno scoperto una cosa terribile: nuovo virus nei mari italiani (Di giovedì 28 luglio 2022) Vietato fare il bagno in 28 aree di balneazione: il motivo sarebbe legato alla presenza del batterio escherichia coli. Arpae ha registrato il superamento dei limiti in 28 su 98 punti di misura. Il tratto di litorale interessato è di circa 5 chilometri. La Capitaneria di Porto e la cooperativa bagnini locale ha posizionato i relativi avvisi. Il divieto per il rischio di valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge, perché vengono aperti gli sforatori a mare. (Continua dopo la foto…) È allarme nei supermercati italiani, noto prodotto ritirato dal commercio Vietate fare il bagno, scoperta presenza del batterio escherichia coli Arriva una brutta notizia per gli italiani. Oltre a sopportare il caldo infernale di questi giorni, molti di loro non ... Leggi su tvzap (Di giovedì 28 luglio 2022)ilin 28 aree di balneazione: il motivo sarebbe legato alla presenza del batterio escherichia coli. Arpae ha registrato il superamento dei limiti in 28 su 98 punti di misura. Il tratto di litorale interessato è di circa 5 chilometri. La Capitaneria di Porto e la cooperativa bagnini locale ha posizionato i relativi avvisi. Il divieto per il rischio di valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge, perché vengono aperti gli sforatori a mare. (Continua dopo la foto…) È allarme nei supermercati, noto prodotto ritirato dal commercio Vietateil, scoperta presenza del batterio escherichia coli Arriva una brutta notizia per gli. Oltre a sopportare il caldo infernale di questi giorni, molti di loro non ...

fanpage : Batterio escherichia coli, vietato fare il bagno in mare. Scatta l'allarme su diverse spiagge italiane - rtl1025 : ?? Vietato temporaneamente fare il bagno in 28 aree di balneazione della riviera emiliano-romagnola per valori anoma… - zazoomblog : Escherichia coli in mare vietato fare il bagno in 28 punti della riviera romagnola - #Escherichia #vietato #bagno… - giuliogaia : @fattoquotidiano Governo Draghi. Apartheid da fare concorrenza ai nazisti del Terzo Reich, con il ricatto del Green… - tempoweb : #Escherichia coli in mare, vietato fare il bagno in 28 punti della #riviera romagnola #28luglio #iltempoquotidiano… -