"VIENI COME SEI": la commedia di Richard Wong da oggi al cinema (Di giovedì 28 luglio 2022) Esce nei cinema oggi, distribuito da 102 Distribution nel circuito THE SPACE, "VIENI COME SEI", diretto da Richard Wong, una delle commedie più apprezzate dal pubblico USA, remake del pluri-premiato film belga "Hasta la vista". Chi compone il cast di "VIENI COME SEI"? Il film, interpretato da Grant Rosenmeyer, Gabourey Sidibe, Ravi Patel e Hayden Szeto è una storia di libertà, complicità e amicizia. Trama Un film che affronta in modo brillante, divertente e con umorismo un tema sociale di stretta attualità: le difficoltà che le persone con disabilità devono affrontare per vivere la propria sessualità. Il film, tratto dalla storia vera di Asta Philpot, affetto da forti disabilità motorie e costretto su una sedia a rotelle racconta il ...

