VIDEO Tour de France femminile 2022: Elisa Longo Borghini sbaglia strada in volata e perde 9” (Di giovedì 28 luglio 2022) Un errore clamoroso, che nella concitazione di un finale così però ci sta assolutamente. Elisa Longo Borghini in quel di Saint-Dié-des-Vosges (quinta tappa del Tour de France femminile 2022) si era messa completamente al servizio di Elisa Balsamo ma, proprio negli ultimi 500 metri, quando stava lanciando la volata alla campionessa del mondo, ha sbagliato completamente la curva conclusiva. L’azzurra ha imboccato la corsia dedicata alla deviazione delle ammiraglie e, pur essendosi accorta subito dell’errore, non è riuscita a rientrare sul gruppo lanciato ad altissima velocità. Per lei 9” persi che dicono poco in classifica generale, viste tutte le montagne che aspettano le atlete nei prossimi ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Un errore clamoroso, che nella concitazione di un finale così però ci sta assolutamente.in quel di Saint-Dié-des-Vosges (quinta tappa delde) si era messa completamente al servizio diBalsamo ma, proprio negli ultimi 500 metri, quando stava lanciando laalla campionessa del mondo, hato completamente la curva conclusiva. L’azzurra ha imboccato la corsia dedicata alla deviazione delle ammiraglie e, pur essendosi accorta subito dell’errore, non è riuscita a rientrare sul gruppo lanciato ad altissima velocità. Per lei 9” persi che dicono poco in classifica generale, viste tutte le montagne che aspettano le atlete nei prossimi ...

