VIDEO | Calciomercato Napoli: COSA SUCCEDE CON CRISTIANO RONALDO? (Di giovedì 28 luglio 2022) Non è una novità il fatto che CRISTIANO RONALDO sia in rottura con il Manchester United: l’attaccante portoghese è alla ricerca di un nuovo club che gli fornisca stimoli per la prossima stagione. La richiesta prioritaria è ovviamente il requisito della Champions League, che rende il Napoli una papabile pretendente. Nella giornata di ieri il quotidiano spagnolo AS ha diffuso la notizia secondo la quale De Laurentiis spingerebbe per acquistare CRISTIANO RONALDO e regalare ai tifosi un colpo di mercato inaspettato, complici anche i buoni rapporti con Jorge Mendes, agente del portoghese. Secondo il giornale, quindi, la società partenopea sarebbe pronta a riportare il calciatore in Italia. L’edizione oggi in edicola de Il Mattino fa chiarezza sulla situazione del possibile trasferimento di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 28 luglio 2022) Non è una novità il fatto chesia in rottura con il Manchester United: l’attaccante portoghese è alla ricerca di un nuovo club che gli fornisca stimoli per la prossima stagione. La richiesta prioritaria è ovviamente il requisito della Champions League, che rende iluna papabile pretendente. Nella giornata di ieri il quotidiano spagnolo AS ha diffuso la notizia secondo la quale De Laurentiis spingerebbe per acquistaree regalare ai tifosi un colpo di mercato inaspettato, complici anche i buoni rapporti con Jorge Mendes, agente del portoghese. Secondo il giornale, quindi, la società partenopea sarebbe pronta a riportare il calciatore in Italia. L’edizione oggi in edicola de Il Mattino fa chiarezza sulla situazione del possibile trasferimento di ...

