Victoria’s Secret, gli angeli dietro i demoni. La storia del marchio diventa una serie tv (Di giovedì 28 luglio 2022) I demoni dietro gli angeli. E’ quanto racconta “Victoria’s Secret: Angels and Demons“, la docuserie appena uscita sulla piattaforma americana Hulu che presto arriverà anche in Italia su Disney+. Il regista americano e giornalista investigativo, Matt Tyrnauer (già noto per i documentari “Valentino: The Last Emperor” del 2009, “Citizen Jane: Battle for the City” del 2016, “Scotty and the Secret History of Hollywood” del 2017 e “Studio 54? del 2018”) prova ad andare oltre le piume e i lustrini degli angeli di Victoria’s Secret. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hulu (@hulu) Nel mondo della moda, Victoria’s Secret è forse uno ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 28 luglio 2022) Igli. E’ quanto racconta “: Angels and Demons“, la docuappena uscita sulla piattaforma americana Hulu che presto arriverà anche in Italia su Disney+. Il regista americano e giornalista investigativo, Matt Tyrnauer (già noto per i documentari “Valentino: The Last Emperor” del 2009, “Citizen Jane: Battle for the City” del 2016, “Scotty and theHistory of Hollywood” del 2017 e “Studio 54? del 2018”) prova ad andare oltre le piume e i lustrini deglidi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hulu (@hulu) Nel mondo della moda,è forse uno ...

Le donne non hanno bisogno di soffrire per essere desiderabili. Perché Victoria's Secret non attrae più Così è iniziata la parabola discendente di Victoria's Secret, che oggi continua a Wall Street . Dall'inizio dell'anno, il titolo azionario del brand di lingerie ha perso oltre metà del suo valore, ... 8 esempi di brand che raccontano l'inclusività Victoria's Secret, normali imperfezioni Cambio di rotta per il brand, criticato aspramente per la scelta di modelle magrissime. Le donne sono perfette in ogni loro singola imperfezione.