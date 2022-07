Victoria De Angelis | il look newyorkese che fa impazzire tutti

(Di giovedì 28 luglio 2022)Denon passa inosservata neanche a New York: ilmozzafiato sfoggiato per le strade della Grande Mela incanta. Difficile passare inosservati quando il tuo nome all’anagrafe èDee sei la bassista dei Maneskin. A New York dove la band romana si trova per alcuni eventi prima di volare a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

_lorenz1971_ : Questo perché c'è un vuoto preoccupante sulla cultura musicale da far paura #Musica #horror - tempoweb : #Måneskin da record, al top negli #Usa anche con '#Supermodel' #27luglio #iltempoquotidiano - CheDonnait : Victoria De Angelis sempre più bella #maneskin - MaTuttAppostoo : MADONNA VICTORIA DE ANGELIS FAMMI TUTTO CIÒ CHE VUOI - NancyGallifuoco : RT @iamsoell: Ho passato un altro giorno senza essere la fidanzata di Victoria De Angelis, quindi è stata un’altra giornata di merda -

DiLei

La notizia del primo posto nella Alternative Airplay arriva in concomitanza con l'annuncio delle candidature dei Maneskin agli MTV Video Music Awards 2022 Damiano David,De, Thomas ...Al rientro negli Stati Uniti per partecipare al Lollapalooza di Chicago, i Måneskin hanno appena aggiunto due nuovi significativi traguardi alla loro già incredibile lista di successi. La band ... Giorgia Soleri e Victoria De Angelis, “sfida” di bellezza su Instagram: le foto pazzesche Victoria De Angelis non passa inosservata neanche a New York: il look mozzafiato sfoggiato per le strade della Grande Mela incanta.Al rientro negli Stati Uniti per partecipare al Lollapalooza di Chicago, i Måneskin hanno appena aggiunto due nuovi significativi traguardi ...