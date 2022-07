(Di giovedì 28 luglio 2022) Siglato– Tralia (Gruppo FS Italiane) per la valorizzazione delle bellezze turistiche del Paese e la promozione delle località italiane attraverso iin Intercity. Si potràare in un treno pellicolato con otto cartoline che rappresentano bellezze artistiche e paesaggi naturali raggiungibili con il mezzo sostenibile per eccellenza. L’Agenzia Nazionale del Turismo e Tralia portano così assaggi del Bel Paese a bordo degli Intercity apprezzati anche dai turisti dall’estero, con 124 collegamenti al giorno, fra Giorno e Notte, e75 nuove fermate per l’estate 2022, a cui si aggiungono le Frecce e i Regionali di Tralia. Per incentivare l’esperienza di ...

italiaserait : Viaggi Green – Accordo Enit-Trenitalia, viaggi sostenibili e family, con oltre 600 posti bici e punti ricarica - FSpettacolo : VIAGGI ??| Ibis Styles Figueres Ronda: una comodità essenziale, green e dinamica nella patria di Dalì #Hotel… - iciocunicio : @Resistenza1967 Proteggere i fragili col vaccino e con le 3 regole d'oro (mascherina, distanziamento, igiene delle… - Fratzen13 : @QLexPipiens @DirtyHa39476685 @RosellaLara19 L'unico green pass richiesto da @GiorgiaMeloni era quello europeo per… - 04Carmen20 : @LoreCh__ Era la musica dei miei quando facevamo lunghi viaggi in auto?? Fantastica questa! Grazie! Adoro i Green D… -

SiViaggia

Siglato accordo Enit " Trenitalia (Gruppo FS Italiane) per la valorizzazione delle bellezze turistiche del Paese e la promozione delle località italiane attraverso iin Intercity. Si potrà viaggiare in un treno pellicolato con otto cartoline che rappresentano bellezze artistiche e paesaggi naturali raggiungibili con il mezzo sostenibile per eccellenza . L' ...... con transito di mezzi sul territorio regionale pari a circa 1000l'anno e corrispondente ... 'Impianto' 'Questa tipologia di impianto usualmente viene definita, Biopiattaforma, non ... Viaggi green: lo studio che rivela il punto di vista degli italiani Anche quest’anno in tempo di ferie, Nhood rinnova il suo approccio a triplo impatto positivo (People, Planet, Profit) ecco di cosa si tratta ...Dal percorso delle città sull'acqua in Francia agli spettacolari campeggi di montagna in Oman, fino al museo Hans Christian Andersen a ...