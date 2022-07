Viaggi e vacanze - Caro prezzi: quanto mi costi, estate! (Di giovedì 28 luglio 2022) Dite la verità: aspettavate con ansia queste vacanze. Due anni di pandemia, il covid che non se ne vuole andare, poi la guerra in Ucraina, la crisi energetica, quella di governo, il caldo esagerato, la siccità, le cavallette il momento di fare una pausa, se non altro per dare un po' di sollievo all'ansia. E, però, quanto mi costi, vacanza. I calcoli li hanno fatti in tanti, associazioni dei consumatori in testa. Anche noi, per quanto riguarda i carburanti: in sei mesi, la benzina è aumentata del 20%, il gasolio del 28,3. E questo senza contare i 30 centesimi di accise che il governo ci ha scontato, almeno fino al 21 agosto prossimo (con proroghe in arrivo). Chi ha scelto un'elettrica, comunque, non sta molto meglio: le nostre stime sono di un incremento del 40% della tariffa domestica. Alle colonnine pubbliche, le ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 28 luglio 2022) Dite la verità: aspettavate con ansia queste. Due anni di pandemia, il covid che non se ne vuole andare, poi la guerra in Ucraina, la crisi energetica, quella di governo, il caldo esagerato, la siccità, le cavallette il momento di fare una pausa, se non altro per dare un po' di sollievo all'ansia. E, però,mi, vacanza. I calcoli li hanno fatti in tanti, associazioni dei consumatori in testa. Anche noi, perriguarda i carburanti: in sei mesi, la benzina è aumentata del 20%, il gasolio del 28,3. E questo senza contare i 30 centesimi di accise che il governo ci ha scontato, almeno fino al 21 agosto prossimo (con proroghe in arrivo). Chi ha scelto un'elettrica, comunque, non sta molto meglio: le nostre stime sono di un incremento del 40% della tariffa domestica. Alle colonnine pubbliche, le ...

