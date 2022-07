Via Nazionale: ghanese lancia biciclette in mezzo alla strada (Di giovedì 28 luglio 2022) Via Nazionale, lancia biciclette al centro strada, arrestato dalla Polizia Locale – Era completamente fuori controllo, il cittadino di nazionalità ghanese, di 28 anni che, questa mattina su via Nazionale, è stato colto in flagrante dagli agenti del I Gruppo “Centro Storico” della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre lanciava in mezzo alla strada, biciclette del servizio sharing. La pattuglia si è subito avvicinata all’uomo, invitandolo alla calma e cercando di farlo desistere dal suo intento, ma il 28enne ha reagito con atteggiamenti aggressivi, insultando e minacciando gli operanti, i quali lo hanno tratto in arresto. Le accuse nei suoi confronti vanno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022) Viaal centro, arrestato dPolizia Locale – Era completamente fuori controllo, il cittadino di nazionalità, di 28 anni che, questa mattina su via, è stato colto in flagrante dagli agenti del I Gruppo “Centro Storico” della Polizia Locale di Roma Capitale, mentreva indel servizio sharing. La pattuglia si è subito avvicinata all’uomo, invitandolocalma e cercando di farlo desistere dal suo intento, ma il 28enne ha reagito con atteggiamenti aggressivi, insultando e minacciando gli operanti, i quali lo hanno tratto in arresto. Le accuse nei suoi confronti vanno ...

