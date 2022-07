Vettel si ritira dalla F1 | stipendio e carriera del pilota

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo 15 stagioni di onoratain Formula 1, condite da ben quattro titolo mondiali e 53 GP vinti, Sebastianha deciso di dire basta al mondo delle corse. Iltedesco, dal passato in tinta Rosso Ferrari, ha deciso di appendere casco e guanti al chiodo al termine della stagione 2022, la seconda di fila corsa con Aston Martin. Con 35 primavere alle spalle, il tedesco di Heppenheim ha deciso di annunciare il proprio ritiro con una mossa non proprio da lui, ovvero aprendo un profilo social e lasciandosi andare in un lungo videomessaggio nel quale ha spiegato il perché dell’addio alla F1.siF1, le motivazioni La decisione di dire addio al mondo della Formula 1 è stata di certo presa da parte didopo diverse settimane di ...