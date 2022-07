Vergogna durante Fenerbahce-Dinamo Kiev: cori per Putin dai tifosi turchi (Di giovedì 28 luglio 2022) In occasione del secondo turno di qualificazione per la Champions League, la Dinamo Kiev ha battuto per 2-1 il Fenerbahce. durante la partita, però, si sono verificati degli episodi davvero molto spiacevoli. Stando a quanto riferito dalla stampa turca, dopo il primo gol della partita segnato da Vitaliy Buyalski i tifosi turchi hanno cominciato a farsi sentire con dei cori in favore di Vladimir Putin, colui che ha dato il via alla guerra tra Russia e Ucraina. Lucesku Dinamo Kiev Champions League L’allenatore del club ucraino, Mircea Lucesku, si è rifiutato di partecipare alla conferenza stampa dopo quanto accaduto. L’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk si è limitato a dire: “Tutto ha funzionato secondo i ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 28 luglio 2022) In occasione del secondo turno di qualificazione per la Champions League, laha battuto per 2-1 illa partita, però, si sono verificati degli episodi davvero molto spiacevoli. Stando a quanto riferito dalla stampa turca, dopo il primo gol della partita segnato da Vitaliy Buyalski ihanno cominciato a farsi sentire con deiin favore di Vladimir, colui che ha dato il via alla guerra tra Russia e Ucraina. LuceskuChampions League L’allenatore del club ucraino, Mircea Lucesku, si è rifiutato di partecipare alla conferenza stampa dopo quanto accaduto. L’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk si è limitato a dire: “Tutto ha funzionato secondo i ...

