Venezia 79 | c’è anche “Amanda” | esordio di Michele Bravi | cosa aspettarsi

(Di giovedì 28 luglio 2022) La 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica divedrà in gara, nella Sezione Orizzonti Extra. La pellicola, con protagonista Benedetta Porcaroli, senza inoltre il debutto sul grande schermo di: ecco, originale opera prima della giovane regista, sceneggiatrice e scrittrice Carolina Cavalli, sarà presentata in concorso nella Sezione Orizzonti Extra della 79a Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di(31 Agosto -10 Settembre 2022). Il cast è composto da Benedetta Porcaroli (nel ruolo principale), Galatea Bellugi,(al suosul grande schermo), Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni ...

Luna_di_Venezia : @debodrinkteam2 E com'era l'atmosfera ? C'era neve ? - Leos715 : @Monica09058845 Ricordo la prima volta che ho visto Venezia. Siamo usciti dalla bolgia e siamo capitati uno slargo… - La_Quisimangia : RT @CollotMarta: l'indotto, con una importanza strategica per la cantieristica navale del paese. Allarme rilanciato anche da Fincantieri e… - AusNeapel : RT @CollotMarta: l'indotto, con una importanza strategica per la cantieristica navale del paese. Allarme rilanciato anche da Fincantieri e… - 4ce3d7b36ecf4a2 : RT @filleacgil: Allarme #edili romani: manca decreto di impegno contabile X risorse destinate alla tratta Venezia-Colosseo/Fori Imperiali d… -

ilGiornale.it

Poi si va in cifra unica: FriuliGiulia con 9 casi, la Liguria e la Puglia con 8 casi, Campania con 4 casi, la provincia di Trento con 3 casi, Marche e Sicilia con due casi e la Provincia di ...INTERVISTA ESCLUSIVA AI FONDATORI DI PIANO A Come vi siete conosciuti Alvise: "Abbiamo studiato in due Accademie diverse, io ho frequentato il corso di Decorazione a, mentre ... Il ritorno di Mara Venier: "Quelli ca... e sporcano"