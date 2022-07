Vasco Rossi ricorda suo padre Carlino: le parole che vorrebbe dirgli oggi (Di giovedì 28 luglio 2022) Una foto d’epoca, un bianco e nero segnato dal tempo ma non troppo, e tante parole: così Vasco Rossi ricorda suo padre, Carlino, nel giorno del suo compleanno. oggi Giovanni Carlo Rossi avrebbe compiuto 99 anni, e non c’è anno in cui il Blasco si dimentichi di celebrare il compleanno di suo padre con parole piene di affetto e malinconia. L’anno scorso, per esempio, il rocker di Zocca ha ricordato quel tragico momento in cui Carlino si spense a 56 anni, nel 1979, a seguito di un malore. “Per me è stato il primo grande dolore. Come cadere a terra bruscamente e rialzarmi improvvisamente adulto“, così scriveva Vasco il 28 luglio 2021. Quest’anno c’è poco spazio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Una foto d’epoca, un bianco e nero segnato dal tempo ma non troppo, e tante: cosìsuo, nel giorno del suo compleanno.Giovanni Carloavrebbe compiuto 99 anni, e non c’è anno in cui il Blasco si dimentichi di celebrare il compleanno di suoconpiene di affetto e malinconia. L’anno scorso, per esempio, il rocker di Zocca hato quel tragico momento in cuisi spense a 56 anni, nel 1979, a seguito di un malore. “Per me è stato il primo grande dolore. Come cadere a terra bruscamente e rialzarmi improvvisamente adulto“, così scrivevail 28 luglio 2021. Quest’anno c’è poco spazio ...

