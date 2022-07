Valorizzare le competenze femminili per promuovere la parità di genere | Women at Business e Philip Morris Italia uniscono le forze

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 luglio 2022) L'utilizzo delleper creare uno sviluppo sostenibile,le differenze e dare una spinta all'economia. Sono questi gli obiettivi diat, la prima community di incontri professionali tra donne e aziende.atpromuove un nuovo paradigma: non solo una comunità per far emergere lespesso non adeguatamente espresse delle donne, ma anche un modo per accendere i riflettori su chi non rientra nel percorso “standard” o ideale, per offrire un'opportunità anche alle persone che eccedono le nostre aspettative. Fare parte diatsignifica avere accesso ad una banca dati (in continua evoluzione) di...