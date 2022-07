Valentina Vezzali controcorrente | «Entro in Forza Italia e mi candido alle elezioni»

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 luglio 2022), 48 anni, olimpionica di scherma, ex deputata, è sottosegretaria allo Sport del governo Draghi. E va: mentre l’esodo daassume i contorni di una diaspora, lei annuncia una candidatura con Berlusconi. E in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera esordisce negando le responsabilità di Fi nella caduta del suo governo: «Non è stataa mettere fine all’esecutivo. Per gestire un governo di larghe intese è necessario che tutti restino uniti. Se qualcuno si sfila, in questo caso il Movimento 5 Stelle, vengono meno le condizioni per proseguire».fa sapere di non aver ancora parlato con Draghi. E non ha paura di andarementre tanti, da Gelmini a ...