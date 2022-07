Valcamonica | abitanti di Niardo impegnati senza sposta per liberare case e strade dal fango | “Veniva giù di tutto Un disastro | peggio dell’alluvione dell’87”

(Di giovedì 28 luglio 2022) Hanno spalatososta,il giorno, glidei paesi dell’Alta, nel Bresciano, dove la scorsa notte un nubifragio ha trasformato lein torrenti. A 35 anni dall’alluvione che causò cinque vittime,e Braone sembrano rivivere lo stesso incubo. “È uguale a al 1987: un’ora di acqua ha fatto questo. Tremavano giù i sassi”, racconta un residente che, vanga in mano, si è messo subito al lavoro. “A me il maltempo ha rotto la macchina, che era in cortile, el’appartamento è da rifare“, aggiunge una donna. “Ho sentito ambulanze e vigili del fuoco – racconta un altro residente di– Pensavo a qualche fognatura saltata, invece è uguale ...

ilfattovideo : Valcamonica, abitanti di Niardo impegnati senza sposta per liberare case e strade dal fango: “Veniva giù di tutto.… - Rolfi39 : RT @RaiNews: Il video: Valcamonica il giorno dopo, ruspe al lavoro, gli abitanti rimasti a Niardo e Braone che cercano di spazzare via le s… - RaiNews : Il video: Valcamonica il giorno dopo, ruspe al lavoro, gli abitanti rimasti a Niardo e Braone che cercano di spazza… -

...si è abbattuto ieri sera in, nel Bresciano. Un torrente è straripato tra i comuni di Baone e Niardo. Strade e case sono state invase da fango e detriti. Tanta paura tra gli. ...Esprimo costernazione e dolore per l'immane devastazione ambientale che ha colpito glidi Braone e Niardo. Sono vicina ai cittadini dell'Altae ai sindaci dei paesi coinvolti, ...È emergenza in provincia di Brescia dove a causa del maltempo due torrenti (il Re e il Cobello) sono esondati provocando danni ingenti. I comuni Braone e Niardo sono i più ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...