Vaccini, Bassetti sgancia la bomba: “Quarta dose? Non c’è prova vada fatta ai 60enni” (Di giovedì 28 luglio 2022) In merito al tormentone della Quarta dose del vaccino anti-Covid, alias secondo booster, sembra che il Ministero della Salute sia a corto di autorevoli scienziati della medicina disposti a metterci la faccia. Tanto è vero che, per realizzare un relativo spot propagandistico, insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha mobilitato nientepopodimeno che il Premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi. Le critiche di Bassetti Tutto ciò ha immediatamente scatenato la dura reazione di Matteo Bassetti, il quale ha pesantemente ridicolizzato l’imbarazzante iniziativa, così come riporta con dovizia di particolari AdnKronos Salute. “Ecco la campagna italiana per la Quarta dose del vaccino anti-Covid -esordisce l’infettivologo genovese-. Chi è che consiglia agli italiani di farla perché ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 28 luglio 2022) In merito al tormentone delladel vaccino anti-Covid, alias secondo booster, sembra che il Ministero della Salute sia a corto di autorevoli scienziati della medicina disposti a metterci la faccia. Tanto è vero che, per realizzare un relativo spot propagandistico, insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha mobilitato nientepopodimeno che il Premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi. Le critiche diTutto ciò ha immediatamente scatenato la dura reazione di Matteo, il quale ha pesantemente ridicolizzato l’imbarazzante iniziativa, così come riporta con dovizia di particolari AdnKronos Salute. “Ecco la campagna italiana per ladel vaccino anti-Covid -esordisce l’infettivologo genovese-. Chi è che consiglia agli italiani di farla perché ...

