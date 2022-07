Vacanze in Sicilia, 14 milioni di presenze previste: ecco le 10 cose da fare per vivere l'isola (Di giovedì 28 luglio 2022) È un'estate da record per il turismo e se l'Italia resta la principale meta, la Sicilia si posiziona in testa al podio delle mete nostrane preferite con una percentuale del 26,6% di prenotazioni. Lo ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) È un'estate da record per il turismo e se l'Italia resta la principale meta, lasi posiziona in testa al podio delle mete nostrane preferite con una percentuale del 26,6% di prenotazioni. Lo ...

negroni_thomas : Sono quelle vacanze che non dimentichi... In una terra che amiamo e che oramai conosciamo bene. Ancora una volta è… - CorriereRagusa : Tempi duri per case vacanze e B&B non in regola: arriva il Cir - Corriere di Ragusa - mbx1900 : @ettoreb74 Buone vacanze Ettore manda foto a go go. Io il 30 andrò in Sicilia e sarò costretto a fingere di mangiar… - IFrangioni : RT @_Tony13___: Chinu la Sicilia ti aspetta! Saranno contenti di conoscerti gli altri cagnolini di casa Cannavo'??? Siamo curiosi di vedere… - lucy_esposito : @672Cilia @SalaLettura Ci sono stata due anni fa... Faccio spesso vacanze in Sicilia, da lunghi anni e, dalla prima… -