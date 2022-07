Usa, oltre due ore di colloquio telefonico tra Biden e Xi Jinping: tensioni per la visita di Pelosi a Taiwan (Di giovedì 28 luglio 2022) ll presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping hanno avuto un colloquio di oltre due ore in videochiamata. A renderlo noto è la Casa Bianca. Secondo il network statale cinese Cctv, i due hanno avuto «comunicazioni e scambi approfonditi sulle relazioni sino-americane e su questioni di reciproco interesse». Il confronto, che si è svolto tra le 8.33 e le 10.50 Edt (14.33-16.50 ora italiana), arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due Paesi. L’ultima occasione di scontro è stata la possibile visita della presidente della Camera statunitense Nancy Pelosi a Taiwan. L’isola riceve un supporto militare dagli Stati Uniti per difendersi in virtù del Taiwan Relations Act, ma la Cina la considera parte del suo territorio e, ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) ll presidente degli Stati Uniti Joee il presidente cinese Xihanno avuto undidue ore in videochiamata. A renderlo noto è la Casa Bianca. Secondo il network statale cinese Cctv, i due hanno avuto «comunicazioni e scambi approfonditi sulle relazioni sino-americane e su questioni di reciproco interesse». Il confronto, che si è svolto tra le 8.33 e le 10.50 Edt (14.33-16.50 ora italiana), arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due Paesi. L’ultima occasione di scontro è stata la possibiledella presidente della Camera statunitense Nancy. L’isola riceve un supporto militare dagli Stati Uniti per difendersi in virtù delRelations Act, ma la Cina la considera parte del suo territorio e, ...

