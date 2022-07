Usa in recessione tecnica: Pil a -0,9%, peggio delle attese (Di giovedì 28 luglio 2022) Biden: «Non è una sorpresa che l'economia stia rallentando mentre la Fed interviene per combattere l'inflazione». In arrivo un massiccio piano di investimenti e incentivi pubblici Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 28 luglio 2022) Biden: «Non è una sorpresa che l'economia stia rallentando mentre la Fed interviene per combattere l'inflazione». In arrivo un massiccio piano di investimenti e incentivi pubblici

fisco24_info : Usa in recessione tecnica: Pil a -0,9%, peggio delle attese: Biden: «Non è una sorpresa che l'economia stia rallent… - josereypymes : RT @classcnbc: WALL STREET, APERTURA CAUTA #Dow +0,2% #NASDAQ +0,2% S&P500 +0,3% Pil Usa???? -0,9% nel 2° trimestre: secondo calo consecuti… - DocSafu : RT @cavicchioli: La notizia della recessione tecnica in USA non ha affatto spaventato gli investitori. Probabilmente si erano già ampiame… - infoiteconomia : Gli Usa entrano in recessione (tecnica). Cosa fare ora? - augusto_amato : Gli Usa in recessione tecnica con il Pil a -0,9%. A Piazza Affari (+2,1%) è effetto trimestrali @sole24ore -