Usa, il deputato repubblicano si schiera contro le nozze omosessuali: “Mossa elettorale dei democratici”. Poi va a festeggiare quelle del figlio (Di giovedì 28 luglio 2022) Si schiera apertamente contro le nozze omosessuali, poi va a festeggiare quelle tra il figlio e il compagno. Si tratta del deputato repubblicano della Pennsylvania Glenn Thompson che, tre giorni dopo aver votato contro la proposta di legge a protezione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso alla Camera dei Rappresentanti, ha partecipato ai festeggiamenti per le nozze del figlio omosessuale. In particolare Thompson è stato uno dei 157 deputati repubblicani ad essersi pronunciato contrario alla legge federale con cui i democratici vogliono proteggere il matrimonio egualitario dagli attacchi da parte della Corte Suprema a tradizione conservatrice. Secondo Thompson ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Siapertamentele, poi va atra ile il compagno. Si tratta deldella Pennsylvania Glenn Thompson che, tre giorni dopo aver votatola proposta di legge a protezione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso alla Camera dei Rappresentanti, ha partecipato ai festeggiamenti per ledelomosessuale. In particolare Thompson è stato uno dei 157 deputati repubblicani ad essersi pronunciato contrario alla legge federale con cui ivogliono proteggere il matrimonio egualitario dagli attacchi da parte della Corte Suprema a tradizione conservatrice. Secondo Thompson ...

fattoquotidiano : Usa, il deputato repubblicano si schiera contro le nozze omosessuali: “Mossa elettorale dei democratici”. Poi va a… - Bidiberio : @Beaoh11 In deputato della Virginia (USA) non voterà mai, e non ha mai votato, una legge contro il tabacco, anche… - Lacasespoglia : RT @EmilioBerettaF1: Deputato vota contro la legge su matrimoni gay e poi va a festeggiare quello del figlio in Usa - EmilioBerettaF1 : Deputato vota contro la legge su matrimoni gay e poi va a festeggiare quello del figlio in Usa… - misiagentiles : #USA: deputato repubblicano vota contro la legge su matrimoni #gay e poi va a festeggiare quello del figlio. Vicend… -