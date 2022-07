USA e Russia discutono di un possibile scambio di prigionieri (Di giovedì 28 luglio 2022) Gli USA e la Russia discutono di un possibile accordo per uno scambio di prigionieri. Secondo quanto riferito, Washington avrebbe proposto a Mosca di rilasciare la star del basket Brittney Griner e l’ex marine Paul Whelan in cambio del trafficante di armi Viktor Bout. scambio di prigionieri: USA e Russia discutono un possibile accordo? USA Leggi su periodicodaily (Di giovedì 28 luglio 2022) Gli USA e ladi unaccordo per unodi. Secondo quanto riferito, Washington avrebbe proposto a Mosca di rilasciare la star del basket Brittney Griner e l’ex marine Paul Whelan in cambio del trafficante di armi Viktor Bout.di: USA eunaccordo? USA

_Nico_Piro_ : #27luglio per la prima volta arma fornita dagli occidentali (Usa) all' #Ucraina è stata usata per colpire in territ… - RaiNews : 25 milioni di tonnellate di grano sbloccati, già da oggi, mentre il prezzo cala a livelli pre-guerra. Il patto che… - MatteoRenzotti : RT @lvoir: È stata la #Russia a far cadere il governo #Draghi? Magari ma non si sa! È vero però che sono stati gli #USA a far cadere il go… - Billa42_ : USA e Russia discutono di un possibile scambio di prigionieri - marisaconca : RT @lvoir: È stata la #Russia a far cadere il governo #Draghi? Magari ma non si sa! È vero però che sono stati gli #USA a far cadere il go… -