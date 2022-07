Usa - Cina | telefonata tra Xi e Biden Media Pechino | scambio approfondito

TgLa7 : Una viaggio che mette in crisi i rapporti già tesi. 'L'esercito è pronto se la leader democratica sbarcherà' dichia… - LaVeritaWeb : Federica Mogherini ha strizzato l’occhio all’Iran e ai castristi, Lia Quartapelle a Pechino. Gli alleati a 5 stelle… - AmbCina : 'E' abbastanza chiaro al mondo chi sta causando la crisi alimentare globale' ha affermato il portavoce #ZhaoLijian… - anto_galli4 : RT @Cirenderaliberi: La Cina agli USA : ' Conseguenze' in caso di visita di Nancy Pelosi a Taiwan. - ottavio1974 : RT @mrctrdsh: “Taiwan, che gode comunque di una certa autonomia rispetto a Pechino”, fa questo inciso la giornalista del #Gr1 della Rai che… -

Le relazioni tra le due super potenze restano delicate: sul tavolo anche la questione dei dazi imposti da Trump e la guerra in ..."I due capi di Stato hanno avuto comunicazioni e scambi approfonditi sulle relazionie su questioni di reciproco interesse", ha riferito sul suo sito l'emittente televisiva Cctv (China ...Un colloquio di oltre due ore per tenere aperti i canali di comunicazione ma anche uno scambio franco per ridisegnare la cornice dei rapporti tra Usa e Cina e gestire le differenze. Joe Biden e Xi Jin ...Un colloquio di oltre due ore per tenere aperti i canali di comunicazione ma anche uno scambio franco per ridisegnare la cornice dei rapporti tra USA e Cina e gestire le differenze ...