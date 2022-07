Uomini e Donne anticipazioni: il nuovo tronista è un ‘bellissimo’ di Temptation Island? (Di giovedì 28 luglio 2022) Stando ai gossip che circolano negli ultimi giorni, uno dei nuovi tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne 2022/2023 sarebbe già stato scelto, e si tratterebbe di un volto noto al pubblico televisivo di Canale 5, soprattutto a chi segue assiduamente i programmi prodotti da Maria De Filippi e dalla sua squadra, visto che ha partecipato a uno di questi. Di chi si tratta? Uomini e Donne, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto I protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno un regolare contratto: ecco come funziona la “retribuzione” Da Uomini e Donne a Temptation Island: il ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 luglio 2022) Stando ai gossip che circolano negli ultimi giorni, uno dei nuovi tronisti della nuova stagione di2022/2023 sarebbe già stato scelto, e si tratterebbe di un volto noto al pubblico televisivo di Canale 5, soprattutto a chi segue assiduamente i programmi prodotti da Maria De Filippi e dalla sua squadra, visto che ha partecipato a uno di questi. Di chi si tratta?, dame e cavalieri vengono pagati? La verità sul contratto I protagonisti del trono over dihanno un regolare contratto: ecco come funziona la “retribuzione” Da: il ...

