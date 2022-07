Università, Erasmus+: 272 milioni a 44 università per scambi tra studenti e docenti e lauree condivise. Dodici gli atenei italiani (Di giovedì 28 luglio 2022) E' uscito il bando con i vincitori. La commissaria Mariya Gabriel: "Abbiamo invitato le eccellenze europee a uscire dai circoli accademici: hanno risposto avviando collaborazioni per realizzare campus interuniversitari europei" Leggi su repubblica (Di giovedì 28 luglio 2022) E' uscito il bando con i vincitori. La commissaria Mariya Gabriel: "Abbiamo invitato le eccellenze europee a uscire dai circoli accademici: hanno risposto avviando collaborazioni per realizzare campus interuniversitari europei"

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Università, Erasmus+: 272 milioni a 44 università per scambi tra studenti e docenti e lauree condivise. Dodici gli atenei i… - gabriellazilian : RT @repubblica: Università, Erasmus+: 272 milioni a 44 università per scambi tra studenti e docenti e lauree condivise. Dodici gli atenei i… - repubblica : Università, Erasmus+: 272 milioni a 44 università per scambi tra studenti e docenti e lauree condivise. Dodici gli… - uninettuno : ?? Aumentare la prontezza digitale delle università verso l'istruzione online. Ne stiamo parlando ora al convegno fi… - CaleEuropaEdic : ?? Erasmus+:'Prossima cooperazione di 44 università europee a livello transfrontaliero e interdisciplinare' ??????????… -