Una Vita, anticipazioni 29 luglio: Felipe vuole sapere la verità da Dori, ma lei lo rassicura. Guillermo e Azucena sempre più distanti (Di giovedì 28 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 29 luglio: in questa puntata ci saranno sviluppi positivi nel rapporto tra Felipe e Dori. Il contrario succederà per Azucena e Guillermo, con Casilda che vorrà aiutare il giovane. Neanche la nonna di quest’ultimo sarà in una situazione facile, ma nel suo caso dipenderà da Luis Manas. Una Vita, anticipazioni 29 luglio: Felipe crede a Dori riguardo a Genoveva ed esorta l’infermiera a dirgli di più su di sé Felipe vuole sapere da Dori perché abbia parlato con Genoveva. La Navarro, però, gli dice che non deve temere. Alla fine l’Alvarez Hermoso le crede e vuole che gli racconti ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 28 luglio 2022) Una29: in questa puntata ci saranno sviluppi positivi nel rapporto tra. Il contrario succederà per, con Casilda che vorrà aiutare il giovane. Neanche la nonna di quest’ultimo sarà in una situazione facile, ma nel suo caso dipenderà da Luis Manas. Una29crede ariguardo a Genoveva ed esorta l’infermiera a dirgli di più su di sédaperché abbia parlato con Genoveva. La Navarro, però, gli dice che non deve temere. Alla fine l’Alvarez Hermoso le crede eche gli racconti ...

