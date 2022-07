Una Vita, anticipazioni 29 luglio 2022: la richiesta di Felipe (Di giovedì 28 luglio 2022) Nella puntata Una Vita in onda venerdì 29 luglio 2022, Felipe farà una particolare richiesta a Dori. L'uomo, come si evince dalle anticipazioni, le chiederà di parlargli un po' di lei per poterla conoscere meglio. Nel frattempo, Azucena e Guillermo litigheranno nuovamente e lei farà al giovane un'accusa molto grave mentre Mañas cercherà ancora una volta di convincere Inma a vendergli il ristorante. anticipazioni Una Vita del 29 luglio 2022: Felipe chiederà a Dori di parlargli di lei Felipe vedrà Dori parlare con Genoveva e si insospettirà non poco visto che aveva già nutrito dei dubbi sul suo conto per via di una misteriosa telefonata che aveva ricevuto a casa sua. L'ex avvocato, una ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 28 luglio 2022) Nella puntata Unain onda venerdì 29farà una particolarea Dori. L'uomo, come si evince dalle, le chiederà di parlargli un po' di lei per poterla conoscere meglio. Nel frattempo, Azucena e Guillermo litigheranno nuovamente e lei farà al giovane un'accusa molto grave mentre Mañas cercherà ancora una volta di convincere Inma a vendergli il ristorante.Unadel 29chiederà a Dori di parlargli di leivedrà Dori parlare con Genoveva e si insospettirà non poco visto che aveva già nutrito dei dubbi sul suo conto per via di una misteriosa telefonata che aveva ricevuto a casa sua. L'ex avvocato, una ...

