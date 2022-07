Una star del basket in cambio del “mercante di morte”: per Brittney Griner tornerà in Russia uno dei peggiori criminali del mondo (Di giovedì 28 luglio 2022) Dice il Segretario di Stato americano Antony Blinken, che la Casa Bianca ha avanzato una “sostanziale offerta” per riportare nel Paese due americani detenuti in Russia: uno di loro sarebbe Brittney Griner, la giocatrice di basket sotto processo a Mosca per possesso di stupefacenti. In cambio la Russia otterrà il rilascio di Viktor Bout. Ora, tutti sanno chi è Brittney Griner: è la LeBron del basket femminile, una superstar del basket femminile, che mesi fa stava entrando in Russia con della cannabis nel suo bagaglio. Nessuno sa chi è davvero Viktor Bout. Viktor Bout, detto il “mercante di morte”. Si presume che sia nato il 13 gennaio 1967, ma non è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Dice il Segretario di Stato americano Antony Blinken, che la Casa Bianca ha avanzato una “sostanziale offerta” per riportare nel Paese due americani detenuti in: uno di loro sarebbe, la giocatrice disotto processo a Mosca per possesso di stupefacenti. Inlaotterrà il rilascio di Viktor Bout. Ora, tutti sanno chi è: è la LeBron delfemminile, una superdelfemminile, che mesi fa stava entrando incon della cannabis nel suo bagaglio. Nessuno sa chi è davvero Viktor Bout. Viktor Bout, detto il “di”. Si presume che sia nato il 13 gennaio 1967, ma non è ...

