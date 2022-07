Una maglia, una storia … il Parma 1983/84 del bomber Barbuti (Di giovedì 28 luglio 2022) Torna “Una maglia, una storia” … con il Parma e Barbuti … la stagione è la 83/84 per GLIEROIDELCALCIO.COM Enrico Di Mauro Questa di oggi è una maglia davvero emozionante e che rievocherà nei tifosi emiliani piacevoli ricordi sia per la stagione sia per chi ha indossato questa maglia. Si tratta della maglia da trasferta del Parma edizione 1983-84 che significò per i ducali la promozione in serie B ed indossata da colui che ne fu uno dei principali artefici, Massimo Barbuti. Il Parma fu inserito nel girone A della serie C1 e diede vita ad una entusiasmante corsa a tre per i due posti che garantivano la serie B insieme al Vicenza di Bruno Giorgi e del giovane Roberto Baggio ed al Bologna di Giancarlo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 28 luglio 2022) Torna “Una, una” … con il… la stagione è la 83/84 per GLIEROIDELCALCIO.COM Enrico Di Mauro Questa di oggi è unadavvero emozionante e che rievocherà nei tifosi emiliani piacevoli ricordi sia per la stagione sia per chi ha indossato questa. Si tratta dellada trasferta deledizione-84 che significò per i ducali la promozione in serie B ed indossata da colui che ne fu uno dei principali artefici, Massimo. Ilfu inserito nel girone A della serie C1 e diede vita ad una entusiasmante corsa a tre per i due posti che garantivano la serie B insieme al Vicenza di Bruno Giorgi e del giovane Roberto Baggio ed al Bologna di Giancarlo ...

VeneziaFC_IT : Terza maglia 22/23. Come ultimo pezzo della collezione 22/23, il Venezia FC ha presentato la terza maglia, una div… - AliprandiJacopo : ???? Paulo #Dybala è appena atterrato a Faro. Adesso le visite mediche in una clinica privata vicino Albufeira, poi… - swhgrry : @M4L3FANT4SY non so veramente che mettere cioè fa caldo col pantalone? non è adatto? e sopra? devo mettere una magl… - JSpark808 : @MarcoBellinazzo @sole24ore Che figuraccia questa, l'inter per storia meriterebbe altri dirigenti, aver appena pres… - homer_mario : @Cobretti_80 Pensa chi ha speso 100 euro per una maglia che dopo 10 giorni è da buttare -