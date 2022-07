Una globalizzazione poliedrica che unisce nelle diversità. Le parole del papa in Quebec (Di giovedì 28 luglio 2022) Quanti assimilazionismi esistono al mondo? Perché, a parole, l’assimilazionismo dei popoli nativi (le Prime Nazioni) ci appare tanto riprovevole quanto evidente ma gli altri no? L’assimilazionismo che il papa ha denunciato in Canada a danno di quei 634 gruppi con 50 diverse lingue tra i quali ormai sappiamo esserci anche i meticci, o Metis, gli Inuit, o eschimesi, sono stati ridotti nelle loro riserve per l’importanza del nome di Dio o per l’importanza delle loro risorse e delle loro terre, sconfinate? Indubbiamente nel 1537 Paolo III difese i diritti di quei popoli, ma senza citare espressamente il tema che poi sarebbe decisivo della proprietà terriera. Il primo intreccio tra fede e colonialismo è stato questo: la dizione di terre nullius (terre di nessuno) fu cattolica perché prodotta dall’intreccio tra interessi delle nazioni ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Quanti assimilazionismi esistono al mondo? Perché, a, l’assimilazionismo dei popoli nativi (le Prime Nazioni) ci appare tanto riprovevole quanto evidente ma gli altri no? L’assimilazionismo che ilha denunciato in Canada a danno di quei 634 gruppi con 50 diverse lingue tra i quali ormai sappiamo esserci anche i meticci, o Metis, gli Inuit, o eschimesi, sono stati ridottiloro riserve per l’importanza del nome di Dio o per l’importanza delle loro risorse e delle loro terre, sconfinate? Indubbiamente nel 1537 Paolo III difese i diritti di quei popoli, ma senza citare espressamente il tema che poi sarebbe decisivo della proprietà terriera. Il primo intreccio tra fede e colonialismo è stato questo: la dizione di terre nullius (terre di nessuno) fu cattolica perché prodotta dall’intreccio tra interessi delle nazioni ...

ADeLuca_SlcCgil : La #socialdemocrazia e #liberaldemocrazia ha perso nel confronto con la #globalizzazione dei mercati, la #destra pr… - seaborn3 : @Geronim22285766 Cosa c’è di male? Il sovranismo è una posizione politica che propugna la difesa o la riconquista d… - Bolpet : RT @LucianoBarraCar: 14.policies conformi all'instaurazione del mercato unico e alla connessa promozione della globalizzazione. Abbiamo dun… - am_libera67 : RT @Ingestibile79: Non capisco. Prima Giorgetti dice che siamo nel capitalismo assoluto, nella globalizzazione, nel far west e poi ogni vol… - CrisisEureos : RT @Ingestibile79: Non capisco. Prima Giorgetti dice che siamo nel capitalismo assoluto, nella globalizzazione, nel far west e poi ogni vol… -