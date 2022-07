Un tablet portentoso il nuovo Huawei MatePad Pro 11

(Di giovedì 28 luglio 2022) Da poco è stato ufficializzato ilPro 11, undi fascia alta con schermo OLED da 11 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel a 274 ppi e frequenza a 120Hz) davvero molto accattivante. Lo schermo vanta le caratteristiche seguenti: luminosità massima di 600 nit, rapporto screen to body del 92%, certificazione TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, supporto allaM-Pencil di 2a gen. Il prodotto è disponibile in una doppia versione, di cui la prima (GOT-AL09) alimentata dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (octa-core da 2.84GHz e scheda grafica Adreno 660) e la seconda (GOT-W29) spinta dal processore Snapdragon 870 (octa-core da 3.2GHz e scheda grafica Adreno 650). Non si conosce il quantitativo di memoria RAM, mentre lo storage dovrebbe disporre di tagli da ...

