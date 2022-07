Un posto al sole, anticipazioni 29 luglio 2022: grande festa a Palazzo Palladini (Di giovedì 28 luglio 2022) grande festa sul set di Palazzo Palladini per la messa in onda della puntata 6000 di Un posto al sole. Per celebrare questo importantissimo traguardo, che suggella ancora una volta il primato della soap opera partenopea come la più longeva della televisione italiana, il pubblico riceverà un bellissimo regalo e, come rivelano le anticipazioni di venerdì 29 luglio 2022, al centro della scena ci sarà un personaggio piuttosto defilato che vive alla Terrazza. Protagonista della puntata 6000 di Un posto al sole, infatti, sarà Bricca, il cagnolino di Giulia. Per la prima volta, i fan della serie ascolteranno i pensieri segreti del cucciolo, che fornirà il suo punto di vista su tutti gli abitanti di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 28 luglio 2022)sul set diper la messa in onda della puntata 6000 di Unal. Per celebrare questo importantissimo traguardo, che suggella ancora una volta il primato della soap opera partenopea come la più longeva della televisione italiana, il pubblico riceverà un bellissimo regalo e, come rivelano ledi venerdì 29, al centro della scena ci sarà un personaggio piuttosto defilato che vive alla Terrazza. Protagonista della puntata 6000 di Unal, infatti, sarà Bricca, il cagnolino di Giulia. Per la prima volta, i fan della serie ascolteranno i pensieri segreti del cucciolo, che fornirà il suo punto di vista su tutti gli abitanti di ...

