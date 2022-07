Un colonnello dei carabinieri è stato indagato per l'omicidio del sindaco pescatore (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Perquisizioni e sequestri nell'ambito delle indagini sull'omicidio del sindaco di Pollica-Acciaroli, Angelo Vassallo, avvenuto il 5 settembre di 12 anni fa. I Ros di Roma e di Salerno, su mandato della Direzione distrettuale antimafia di Salerno, hanno eseguito decreti nei confronti di nove indagati per omicidio e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Le indagini vertono sul fatto che la morte del sindaco sia collegata alla sua volontà di denunciare un traffico di sostanze stupefacenti che aveva una centrale nel porto di Acciaroli. Il sindaco-pescatore, cui si deve il decollo turistico di quell'area del Cilento, venne affrontato da un sicario mentre rientrava a casa in auto e freddato con colpi di pistola alla testa. Le indagini Negli anni, le indagini ... Leggi su agi (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI - Perquisizioni e sequestri nell'ambito delle indagini sull'deldi Pollica-Acciaroli, Angelo Vassallo, avvenuto il 5 settembre di 12 anni fa. I Ros di Roma e di Salerno, su mandato della Direzione distrettuale antimafia di Salerno, hanno eseguito decreti nei confronti di nove indagati pere associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Le indagini vertono sul fatto che la morte delsia collegata alla sua volontà di denunciare un traffico di sostanze stupefacenti che aveva una centrale nel porto di Acciaroli. Il, cui si deve il decollo turistico di quell'area del Cilento, venne affrontato da un sicario mentre rientrava a casa in auto e freddato con colpi di pistola alla testa. Le indagini Negli anni, le indagini ...

