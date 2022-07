Umago è azzurra! Cecchinato e Agamenone ai quarti con Sinner e Zeppieri. In doppio Bolelli/Fognini sono in semifinale (Di giovedì 28 luglio 2022) Tutti i risultati degli azzurri impegnati nel “Plava Laguna Croatia Open” che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Leggi su federtennis (Di giovedì 28 luglio 2022) Tutti i risultati degli azzurri impegnati nel “Plava Laguna Croatia Open” che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di, in Croazia.

vannuccidavide : La valanga azzurra del tennis travolge #Umago: quattro italiani ai quarti di finale, il 50 per cento del tabellone… - Fprime86 : RT @LorenzoAndreol4: Overdose azzurra domani ad Umago. Alle 16 il derby Musetti vs Cecchinato e a seguire Agamenone vs Baez. Alle 20 in cam… - zazoomblog : Sinner e Zeppieri nei quarti: Umago è sempre azzurra! - #Sinner #Zeppieri #quarti: #Umago - Deiana_Luca9 : RT @LorenzoAndreol4: Overdose azzurra domani ad Umago. Alle 16 il derby Musetti vs Cecchinato e a seguire Agamenone vs Baez. Alle 20 in cam… - MercRF : RT @LorenzoAndreol4: Overdose azzurra domani ad Umago. Alle 16 il derby Musetti vs Cecchinato e a seguire Agamenone vs Baez. Alle 20 in cam… -