Umago, Cecchinato batte Musetti. E ai quarti c'è la sorpresa Agamenone (Di giovedì 28 luglio 2022) Sarà che l'Italia è a due passi ma mai come questa volta Umago è azzurra che più azzurra non si può. Dopo Zeppieri e Sinner, entrano nei migliori otto del "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 luglio 2022) Sarà che l'Italia è a due passi ma mai come questa voltaè azzurra che più azzurra non si può. Dopo Zeppieri e Sinner, entrano nei migliori otto del "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 ...

Eurosport_IT : DERBY A CECCHINATO! ?????? Marco batte Musetti, fresco di primo titolo in carriera, e vola ai quarti di finale di Uma… - livetennisit : ATP Umago: Sinner sfida Carballes Baena, per i bookie l’azzurro “prenota” la semifinale. Zeppieri sfavorito e il de… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Umago, Cecchinato batte Musetti. E ai quarti c'è la sorpresa Agamenone - PalermoToday : Cecchinato vede Umago e si scatena, battuto Musetti: è ai quarti - infoitsport : Torneo Umago, Cecchinato batte Musetti in due set e vola ai quarti -