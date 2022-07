Ultime Notizie – Zelensky: Ucraina aumenterà esportazione di elettricità in Europa (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina prevede di aumentare le esportazioni di elettricità verso la Ue, che, a causa del blocco delle forniture imposto alla Russia, deve affrontare potenziali carenze energetiche. “Ci stiamo preparando ad aumentare le nostre esportazioni di elettricità verso i consumatori nell’Unione Europea“, ha detto Zelensky nel suo discorso di ieri sera. “Le nostre esportazioni ci consentono non solo di guadagnare valuta estera, ma anche di aiutare i nostri partner a resistere alla pressione energetica russa“. La Russia ha sostanzialmente ridotto le forniture di gas all’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Gas che è utilizzato in parte per la produzione di energia elettrica. Zelensky ha affermato che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha affermato che l’prevede di aumentare le esportazioni diverso la Ue, che, a causa del blocco delle forniture imposto alla Russia, deve affrontare potenziali carenze energetiche. “Ci stiamo preparando ad aumentare le nostre esportazioni diverso i consumatori nell’Unione Europea“, ha dettonel suo discorso di ieri sera. “Le nostre esportazioni ci consentono non solo di guadagnare valuta estera, ma anche di aiutare i nostri partner a resistere alla pressione energetica russa“. La Russia ha sostanzialmente ridotto le forniture di gas all’attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Gas che è utilizzato in parte per la produzione di energia elettrica.ha affermato che ...

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Wijnaldum, Palermo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere… - fanpage : 'Tra me e Beppe Grillo non c'è stata nessuna telefonata ieri sera' Il presidente del M5s Giuseppe Conte smentisce i… - fanpage : #ElezioniPolitiche2022 Mara Carfagna lascia il gruppo di Forza Italia alla Camera e passa al Misto: lo ha comunic… - ilsussidiario : Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Centrodestra: trovata l'intesa su premier e collegi - AroundTheGameIT : Ad offseason inoltrata, la lista di free agent si fa sempre più corta. Ecco le ultime notizie sui 10 migliori nomi… -