Ultime Notizie – Sonepar Italia acquisisce CioffiRenato – Adnkronos com

(Di giovedì 28 luglio 2022), azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico incon 160 punti vendita in 17 regioni, parte del Gruppo internazionale, ha ratificato ieri l’accordo per l’acquisizione della società. Fondata nel 1974,è un’azienda storica del mercato della distribuzione di materiale elettrico all’ingrosso e al dettaglio che opera nella provincia di Lecce. Con la sede e punto vendita presente a Casarano, e una filiale a San Cesario di Lecce, 17 dipendenti e 2 agenti, serve tutti i comuni della provincia, ed ha chiuso il 2021 registrando un fatturato di circa 10 milioni di euro., presente oggi in Puglia con 6 punti vendita, grazie a questa acquisizione potenzia la sua presenza in ...

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Wijnaldum, Palermo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere… - fanpage : #ElezioniPolitiche2022 Mara Carfagna lascia il gruppo di Forza Italia alla Camera e passa al Misto: lo ha comunic… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - dax98431046 : RT @Yoda15271485: L'#indagato fresco di giornata è #Procaccini di #FratellidItalia #ElezioniPolitiche2022 #mazzette - Giancar70336148 : RT @Yoda15271485: L'#indagato fresco di giornata è #Procaccini di #FratellidItalia #ElezioniPolitiche2022 #mazzette -

Il Sole 24 ORE

Sebastian Vettel dice stop. Il pilota tedesco dell'Aston Martin, per sei stagioni in Ferrari (fino al 2020) ha annunciato il suo ritiro dalle corse a fine stagione. Quello in corso, quindi, sarà il ...I segnali non mancano : nelletre rilevazioni gli studenti eccellenti sono passati dal 35% ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ... Ucraina ultime notizie. Truppe ucraine avanzano su Kherson: «Russi accerchiati» Seno, colon-retto, polmone, tiroide, melanoma, ovaio, utero e cervice: sono queste le forme di cancro che colpiscono maggiormente le donne, con 182mila nuovi casi l’anno. Il Covid ha causato ...Milano, 28 lug. (askanews) - Resta alta l'attenzione sui prezzi da parte delle imprese della Lombardia. Beni energetici, materie prime e componenti varie registrano nuovi record spingendo il dato vers ...