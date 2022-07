Ultime Notizie – Influenza, allarme medici famiglia: “Covid l’ha cambiata, rischio fiammata a ottobre” (Di giovedì 28 luglio 2022) “L’Influenza non è più quella che conoscevamo prima del Covid. E’ ormai noto che le misure utilizzate in pandemia (mascherine, distanziamento, igiene) hanno fatto circolare meno anche il virus Influenzale. E questo fa sì che la popolazione non vaccinata sia meno pronta a rispondere a un virus con cui non è venuta a contatto in precedenza. E si è modificato anche l’andamento dell’infezione stagionale che può presentarsi, come l’anno scorso, con una curva immediatamente alta. Una fiammata, quindi, potrebbe esserci già a ottobre”. E’ la previsione di Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). “Abbiamo quindi il problema – aggiunge Scotti all’Adnkronos Salute – che l’impatto iniziale dell’Influenza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) “L’non è più quella che conoscevamo prima del. E’ ormai noto che le misure utilizzate in pandemia (mascherine, distanziamento, igiene) hanno fatto circolare meno anche il virusle. E questo fa sì che la popolazione non vaccinata sia meno pronta a rispondere a un virus con cui non è venuta a contatto in precedenza. E si è modificato anche l’andamento dell’infezione stagionale che può presentarsi, come l’anno scorso, con una curva immediatamente alta. Una, quindi, potrebbe esserci già a”. E’ la previsione di Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione deidina generale (Fimmg). “Abbiamo quindi il problema – aggiunge Scotti all’Adnkronos Salute – che l’impatto iniziale dell’...

