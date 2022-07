Ultime Notizie – ‘Even’, un film sul femminicidio al Link-Tropea Communication Meeting (Di giovedì 28 luglio 2022) Un cold case ambientato in Calabria con protagonisti attori di fama nazionale: è ‘Even‘, film d’esordio del regista pugliese Giulio Àncora, presentato lo scorso week-end alla seconda serata di ‘Link, Tropea Communication Meeting‘, evento dedicato alla comunicazione, informazione e spettacolo, organizzato da ViaCondotti21 e LaC Network, in partnership con il Comune di Tropea e la Fondazione Magna Grecia. Il film prodotto dalla società Lob&Partners con il contributo della e Calabria film Commission è dedicato ad una delle tematiche sociali più sentite degli ultimi anni: la violenza contro le donne. E’ infatti un femminicidio a cambiare irrimediabilmente la vita di Giulia, interpretata da Federica Pagliaroli, giovane e ribelle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Un cold case ambientato in Calabria con protagonisti attori di fama nazionale: è ‘Even‘,d’esordio del regista pugliese Giulio Àncora, presentato lo scorso week-end alla seconda serata di ‘‘, evento dedicato alla comunicazione, informazione e spettacolo, organizzato da ViaCondotti21 e LaC Network, in partnership con il Comune die la Fondazione Magna Grecia. Ilprodotto dalla società Lob&Partners con il contributo della e CalabriaCommission è dedicato ad una delle tematiche sociali più sentite degli ultimi anni: la violenza contro le donne. E’ infatti una cambiare irrimediabilmente la vita di Giulia, interpretata da Federica Pagliaroli, giovane e ribelle ...

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Wijnaldum, Palermo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - VesuvioLive : Jennifer Lopez è a Capri, tappe a Capodichino e Castellammare: sabato sarà in concerto - SoniaSamoggia : Quindi se la Meloni non vince bombarda Roma? E se incriminano Trump? -