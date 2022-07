Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Salvini | Meloni premier? Decidono gli italiani

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – “Contrario a? E perché dovrei? E’ giusto lasciare la sceltae non alle logiche di partiti, ma non c’è nessuna vittoria scontata”. Così Matteoai microfoni di Radio24 all’indomani dell’accordo suship e collegi nel centrodestra. “Ieri è passata la linea del buonsenso, in tre ore abbiamo raggiunto un accordo su tutto”. E passata la linea? “Non è linea, né linea, né Berlusconi, chi prende un voto in più avrà onore e onori, si chiama democrazia. Mentre nel centrosinistra non si è capito ancora nulla, noi siamo già al programma”. Esclude unesterno ai tre leader di centrodestra in caso di vittoria? “E’ il Presidente della Repubblica che affida il ...