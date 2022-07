Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Renzi | “Da Letta no veti? Ha fatto due conti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 28 luglio 2022) “Il Pd in queste settimane diceva ‘ci fa perdere voti, non lo vogliamo’, evidentemente hannoduee hanno cambiato idea”. Così il leader di Italia Viva Matteo, ospite di Agorà Estate su Rai 3 replica alle parole del leader Pd Enricosecondo il quale non c’è nessun veto per un’alleanza con. “Dopodiché – chiarisce il leader Iv – siamo in una situazione gravissima”, dunque “prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo”. Comunque “mi ha telefonato sabato e mi ha detto: ‘quello che leggi sui giornali…’, guardiamo, ci sentiremo”. “Se Iv dice che va da sola è perché ha la certezza di arrivare al 5%. Per noi è la cosa migliore per i seggi, ma io non ne faccio un discorso di ...