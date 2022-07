Ultime Notizie – E’ morto Bernard Cribbins, attore di ‘Doctor Who’ aveva 93 anni (Di giovedì 28 luglio 2022) Addio all’attore britannico Bernard Cribbins, star delle serie tv ‘Doctor Who’ e ‘Wombles’, morto all’età di 93 anni. A darne notizia, come riferisce il sito della Bbc, è stato il suo agente. Interprete molto apprezzato in Gran Bretagna, nato il 29 dicembre 1928, Cribbins ha lavorato al cinema, in televisione e a teatro. Per il grande schermo ha recitato come caratterista in commedie e in produzioni internazionali come ‘Casino Royale’ e ‘Frenzy’. Nella produzione di ‘Doctor Who’ è stato Wilfred Mott, nonno di Donna Noble (Catherine Tate), negli episodi con David Tennant tra il 2007 e il 2010. Cribbins si è anche dedicato ai programmi per ragazzi tra cui ‘The Wombles’, nel quale è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Addio all’britco, star delle serie tve ‘Wombles’,all’età di 93. A darne notizia, come riferisce il sito della Bbc, è stato il suo agente. Interprete molto apprezzato in Gran Bretagna, nato il 29 dicembre 1928,ha lavorato al cinema, in televisione e a teatro. Per il grande schermo ha recitato come caratterista in commedie e in produzioni internazionali come ‘Casino Royale’ e ‘Frenzy’. Nella produzione diè stato Wilfred Mott, nonno di Donna Noble (Catherine Tate), negli episodi con David Tennant tra il 2007 e il 2010.si è anche dedicato ai programmi per ragazzi tra cui ‘The Wombles’, nel quale è ...

