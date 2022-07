Ultime Notizie – Dybala alla Roma | Lotito | “Io non vendo sogni ma solide realtà”

(Di giovedì 28 luglio 2022) “? Non ho visto la presentazione e non mi ha fatto nessun effetto, io nonma”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio, uscendo dsede della Figc dopo il consiglio federale e rispondendo con il celeberrimo claim di una pubblicità alle domande sull’ultimo colpo di mercato dei cugini giallorossi. “Noi non facciamo, ahimé, la collezione di figurine Panini, non ci interessa”, ha aggiunto, commentando l’arrivo dell’argentino. “Noi non valutiamo l’estetica, a noi interessa il risultato.porta i risultati, la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti -ha aggiunto-. Anche dopo ...

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Wijnaldum, Palermo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 28º luglio - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Euro… - tempoweb : Il #centrodestra trova l'intesa con una schiarita necessaria. A #sinistra piangono #elezionipolitiche2022 #28luglio… -

Il Sole 24 ORE

Roma, entusiasmo alle stelle per Dybala Roma, 28 luglio 2022 - Georgino Wijnaldum si avvicina sempre di più alla Roma . Il centrocampista olandese è pronto a lasciare il PSG dopo un anno sicuramente ...Ha preso il via la Direzione nazionale di Fratelli d'Italia convocata da Giorgia Meloni. I lavori si svolgono a porte chiuse e arrivano dopo il vertice di centrodestra di ieri in cui ha vinto la linea ... Ucraina ultime notizie. Truppe ucraine avanzano su Kherson: «Russi accerchiati» «La presentazione di Dybala non l'ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. Non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahimè, la collezione di figurine ...Nicolò Cambiaghi piace al Parma: l'attaccante dell'Atalanta è da giorni obiettivo di Cremonese ed Empoli, ma i ducali vogliono provare a superare la concorrenza.