Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 60 381 contagi e 199 morti | bollettino 28 luglio

(Di giovedì 28 luglio 2022) Numeri delin, regione per regione, neldi Protezione Civile e ministero della Salute Sono 60.381 i nuovida Coronavirus in, 282022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 199. In totale da inizio pandemia i casi salgono a 20.898.059 mentre i decessi sono 171.638. Da ieri sono +88.425 i dimessi/guariti mentre sono -27.798 gli attuali positivi. Sono -183 i ricoverati con sintomi per un totale di 10.911 mentre sono -18 i pazienti in terapia intensiva per un totale di 406 con 49 ingressi del giorno. Il tasso di positività è al 20,4% con 296.304 ...