Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo 2 195 contagi e 20 morti | bollettino 28 luglio

Sono 2.195 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 28 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 20 morti. I nuovi dimessi/guariti rispetto a ieri sono 1.763. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 46.683 (+410 rispetto a ieri). Di questi, 283 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.881 tamponi molecolari e 8.111 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 102.524 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+341 rispetto a ieri), 143.945 in provincia di Chieti (+611), 116.207 in provincia di Pescara (+538).

